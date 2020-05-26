الصين تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ)

أعلنت الصين تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، جميعها لمواطنين صينيين عائدين من الخارج.

ولا يزال 81 مريضا في المستشفيات إلى جانب 408 أشخاص في العزل تحت الملاحظة إما للاشتباه في إصابتهم بالفيروس أو إصابتهم به بالفعل دون ظهور أعراض عليهم.

وسجلت الصين بشكل إجمالي 4634 وفاة بمرض كوفيد 19 من بين 82 ألفا و992 حالة إصابة سجلتها البلاد.​