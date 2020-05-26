أيرلندا بدون وفيات بكورونا لأول مرة منذ مارس.. ورئيس الوزراء: "سننتصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - دبلن - (د ب أ)

كشفت السلطات الأيرلندية عن عدم تسجيل أي وفيات بفيروس كورونا المستجد يوم الاثنين، لأول مرة منذ 21 مارس.

وسجلت البلاد حتى الآن 1606 وفاة بالفيروس، بينما ارتفعت حالات الإصابة خلال الليلة الماضية بمقدار 59 شخصا إلى 24 ألفا و698، حسبما أعلنت الصحية الأيرلندية.

Advertisements

وحسب إحصاءات صدرت يوم السبت، فإن 1 من كل 3 حالات إصابة في البلاد ترتبط بالعاملين بالمجال الطبي، بإجمالي 7842 حالة.

وأشاد رئيس الوزراء ليو فارادكار، بهذا "الإنجاز المهم" على تويتر، وقال: "سننتصر".

وبدأت أيرلندا في 18 مايو في عمليتها التدريجية للتخفيف من القيود التي تهدف إلى إبطاء تفشي الفيروس.​