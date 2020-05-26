زعيتر: نحن مع كل ما يجمع ولا يفرّق في هذا البلد بين أبنائه

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​غازي زعيتر​ في حديث صحفي انه "نحن مع كل ما يجمع ولا يفرّق في هذا البلد بين أبنائه على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم، وهذه هي رسالة الإمام ​موسى الصدر​، كما رئيس البرلمان نبيه بري".

ورأى زعيتر أنه "إذا كان هناك اتفاق في ​لبنان​ على بعض الملاحظات القابلة للتعديل في القوانين و​الدستور​ فليكن ذلك، أما إذا رأى الجميع أن لا نواقص فيها، فلتبقى كما هي".

وفيما لفت زعيتر إلى "أن هناك كلاماً في بعض الخفايا والخبايا أخطر مما قاله المفتي الجعفري أحم قبلان"، ذكّر بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري لحلّ ​الأزمة​ اللبنانية، قبل يومين في ذكرى تحرير ​الجنوب​؛ حيث انتقد ما وصفه بـ"أصوات النشاز المنادية بالفيدرالية".

