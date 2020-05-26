آلان عون: رأي المفتي قبلان هو موقفه الشخصي ولا نشاركه به

رفض عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​آلان عون​، التعليق على خطبة المفتي الجفري الممتاز ​أحمد قبلان​. واعتبر أن "موقف قبلان لا يعكس الموقف السياسي للطائفة الشيعية التي تعبّر عنه "​حركة أمل​" و"​حزب الله​".

ورأى في حديث صحفي ان "هذا رأي المفتي قبلان الشخصي، وهو ما لا نشاركه به، وخاصة جهة نشأة لبنان. جميعنا ننتقد النظام الطائفي اللبناني، لكن إلغاء الطائفية ولا سيما إلغائه من النفوس، يحتاج إلى وقت، وأي طرح له علاقة بتعديل أو تطوير النظام يحتاج إلى توافق لبناني وطني شامل، وهو ما ليس متوفّراً اليوم".