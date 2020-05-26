المغرب يعلن انخفاض مؤشر انتشار فيروس كورونا في البلاد

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​المغرب​ أن مؤشر انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد- 19" سجل انخفاضا طفيفا على الصعيد الوطني.

وأوضح مدير دائرة علم الأوبئة ومكافحة ​الأمراض​ بوزارة الصحة محمد اليوبي، أن "المؤشر يختلف من جهة لأخرى، ففي الوقت الذي نزل فيه تحت عتبة 0,5 في بعض الجهات، ما زال يقارب الـ1 وبالضبط 0,93 بجهة الدار البيضاء-سطات"، لافتا الى أننا "سجلنا 99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمملكة إلى 7532 حالة".

وأشار إلى أن التوزع الجغرافي حسب النسبة المئوية لمجموع ال​حالات​ المؤكدة منذ بداية الوباء، أبرز أن "الدار البيضاء-سطات سجلت ما يقارب ثلث الحالات، تليها مراكش-آسفي بما يقارب 18%، ومن ثم فاس-مكناس بما يفوق 13%".

وأكد اليوبي "تسجيل 71 حالة شفاء من المرض خلال ​الساعات​ الـ24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 4774 حالة".