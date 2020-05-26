أعلنت وزارة الصحة في المغرب أن مؤشر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" سجل انخفاضا طفيفا على الصعيد الوطني.
وأوضح مدير دائرة علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، أن "المؤشر يختلف من جهة لأخرى، ففي الوقت الذي نزل فيه تحت عتبة 0,5 في بعض الجهات، ما زال يقارب الـ1 وبالضبط 0,93 بجهة الدار البيضاء-سطات"، لافتا الى أننا "سجلنا 99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمملكة إلى 7532 حالة".
وأشار إلى أن التوزع الجغرافي حسب النسبة المئوية لمجموع الحالات المؤكدة منذ بداية الوباء، أبرز أن "الدار البيضاء-سطات سجلت ما يقارب ثلث الحالات، تليها مراكش-آسفي بما يقارب 18%، ومن ثم فاس-مكناس بما يفوق 13%".
وأكد اليوبي "تسجيل 71 حالة شفاء من المرض خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 4774 حالة".
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يعلن انخفاض مؤشر انتشار فيروس كورونا في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.