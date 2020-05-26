532 وفاة إضافية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الاميركية

أفادت جامعة جونز هوبكنز بأنه تم تسجيل 532 وفاة إضافية بالكورونا خلال 24 ساعة الماضية في الولايات المتحدة الاميركية ليرتفع بذلك إلى 98 ألفاً و218 إجماليّ عدد الوفيّات.
يذكر ان فيروس كورونا المستجد أصاب حتى الحين 5 ملايين و260 ألفا حول العالم، توفي منهم نحو 340 ألفا، فيما تماثل للشفاء أزيد من مليوني مريض.
ولا تزال الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات والوفيات، وارتفع إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة إلى 97 ألفا و48 وفاة، وسُجّلت في البلاد رسميا مليون و621 ألفا و658 إصابة بكوفيد-19، وهو العدد الأعلى في العالم.
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