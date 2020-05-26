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الصين تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا

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قالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس في البر الرئيسي حتى نهاية يوم 25 مايو أيار مقابل 11 قبلها بيوم.

وقالت اللجنة في بيان إن كل حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج وشملت مسافرين قدموا على متن رحلات بحرية.

كما سجلت 29 حالة لم تظهر عليها أعراض مقابل 40 قبلها بيوم.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البر الرئيسي حتى الآن 82992 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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