شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي حتى نهاية يوم 25 مايو أيار مقابل 11 قبلها بيوم.

وقالت اللجنة في بيان إن كل حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج وشملت مسافرين قدموا على متن رحلات بحرية.

كما سجلت 29 حالة لم تظهر عليها أعراض مقابل 40 قبلها بيوم.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البر الرئيسي حتى الآن 82992 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.