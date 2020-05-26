شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجربته سريريًا.. اليابان ترجئ استخدام "أفيجان" في علاج كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت الوكالة أن سبب الإرجاء يعود إلى أن التجارب السريرية لم تثبت فعالية كافية لذلك العقار.
وكانت الحكومة اليابانية تعتزم الموافقة على استخدام ذلك العقار في مايو الجاري. وستتواصل التجارب السريرية على العقار في شهر يونيو المقبل في عدة منشآت طبية.
كانت السلطات اليابانية قد أعلنت في فبراير أنها تدرس استخدام ذلك العقار المضاد للأنفلونزا لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا إذا ثبت أنه فعال.
وحتى مساء الاثنين، سجلت اليابان 16581 إصابة بفيروس كورونا و830 وفاة، حسب موقع وورلد ميترز.
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