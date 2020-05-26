شكرا لقرائتكم خبر عن أيرلندا بلا وفيات بكورونا لأول مرة منذ مارس والان نبدء بالتفاصيل
وسجلت البلاد حتى الآن 1606 وفيات بالفيروس، بينما ارتفعت حالات الإصابة خلال الليلة الماضية بمقدار 59 شخصا إلى 24 ألفا و698، حسبما أعلنت وزارة الصحية الأيرلندية.
وأشاد رئيس الوزراء ليو فارادكار بهذا "الإنجاز المهم" على تويتر، وقال: "سننتصر".
وبدأت أيرلندا في 18 مايو الماضي في عمليتها التدريجية للتخفيف من القيود التي تهدف إلى إبطاء تفشي الفيروس.
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