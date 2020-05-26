السعودية تعلن عن "تخفيف تدريجي" لقيود كورونا

أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، عن "تخفيف تدريجي" للقيود التي فرضتها لمواجهة فيروس كورونا.





وقالت الداخلية السعودية، في بيان، إنه تم تعديل أوقات السماح بالتجول في جميع الأماكن، باستثناء مكة المكرمة، ليصبح من الساعة 6 صباحًا حتى 3 مساءً ابتداءً من الخميس وحتى نهاية السبت المقبل.

كما سيتم تعديل التجول على أن يبدأ من السادسة صباحا حتي الثامنة مساء من 31 مايو/آيار الجاري وحتى السبت 20 يونيو/ حزيران المقبل

وشددت على العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق البلاد إلى ما قبل إجراءات منع التجول فيما عدا مدينة مكة المكرمة اعتبارًا من الأحد 21 يونيو/حزيران 2020 مع الالتزام بالتدابير الوقائية.

وأضافت أنه تم السماح بالسفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية، لافتة إلى رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام أيضا بالإجراءات والتدابير الوقائية.

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ونوهت الداخلية السعودية إلى رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية، مشيرة إلى السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في جميع مساجد البلاد ماعدا المساجد في مكة المكرمة.

كما أعلن البيان، عن إتاحة التنقل بين المناطق والمدن بالسيارات الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول.

وأشارت إلى إعادة فتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح واستمرار منع جميع الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي.

وأشارت إلى استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسين شخصًا.



كما أكدت استمرار منع جميع الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي مثل صالونات التجميل وصالونات الحلاقة والنوادي الرياضية والصحية والمراكز الترفيهية ودور السينما.

ولفتت إلى استمرار تعليق الرحلات الدولية حتى إشعار آخر، وكذلك استمرار تعليق العمرة والزيارة، والسماح لسكان الأحياء بممارسة رياضة المشي داخل أحيائهم أثناء فترة منع التجول.

الداخلية السعودية أكدت أنه سيتم توقيع عقوبات على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.