الصحة الروسية: 76 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة ​فيروس كورونا​ في ​موسكو​ وفاة 76 شخصا بفيروس كورونا خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض في العاصمة الروسية موسكو إلى 2110 ​حالات​.

وكان المركز الفيدرالي لمحافكة كورونا قد أفاد صباح اليوم بأن إجمالي حالات الإصابة في موسكو تجاوز 166473.

وفي عموم ​روسيا​، تسببت العدوى بوفاة 3633 مريضا من 353427 مصابا، فيما بلغت حالات الشفاء 118798.

هذا وتوقع عمدة موسكو سيرغي سوبيانين ونائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا، أن تزداد معدلات الوفيات اليومية بسبب كورونا في العاصمة في شهر أيار الحالي .