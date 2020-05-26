أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو وفاة 76 شخصا بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض في العاصمة الروسية موسكو إلى 2110 حالات.
وكان المركز الفيدرالي لمحافكة كورونا قد أفاد صباح اليوم بأن إجمالي حالات الإصابة في موسكو تجاوز 166473.
وفي عموم روسيا، تسببت العدوى بوفاة 3633 مريضا من 353427 مصابا، فيما بلغت حالات الشفاء 118798.
هذا وتوقع عمدة موسكو سيرغي سوبيانين ونائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا، أن تزداد معدلات الوفيات اليومية بسبب كورونا في العاصمة في شهر أيار الحالي .
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الروسية: 76 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.