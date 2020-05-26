السعودية تسمح بالرحلات الجوية الداخلية واستمرار تعليق الدولية

اشارت وكالة الأنباء السعودية الى أن "السعودية سمحت بعودة الرحلات الجوية الداخلية بعد اتخاذ التدابير الاحترازية"، لافتة الى أنه "يتم رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة، مضيفة: "يتم رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة"، ومؤكدة "استمرار تعليق الرحلات الدولية حتى إشعار آخر".
هذا وكانت السعودية علقت الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا الذي ضرب العالم والسعودية.
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