عدد الوفيات بفيروس كورونا في البرازيل يتجاوز الولايات المتحدة

أفادت ​وزارة الصحة​ في ​البرازيل​ أن عدد الوفيات اليومية ب​فيروس كورونا​ في البلاد كانت أعلى من الوفيات في ​الولايات المتحدة​ لأول مرة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وسجلت البرازيل 807 ​حالات​ وفاة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في حين توفي 620 شخصا في الولايات المتحدة.

وفي البرازيل ثاني أسوأ تفش للمرض في ​العالم​ حيث بلغ عدد الحالات 347898 حالة، لتلي الولايات المتحدة التي بلغ عدد ​الإصابات​ فيها مليون و637 ألف حالة. وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة 97971 حالة وفاة حسب إحصاء أعدته ​رويترز​ فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات في البرازيل 23473.