السلطات المكسيكية: تسجيل 2485 إصابة جديدة بكورونا و239 حالة وفاة

أعلنت السلطات الصحية في المكسيك تسجيل 2485 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و239 حالة وفاة.
وبهذا بلغ إجمالي عدد المصابين 71105 أشخاص، متخطيا عتبة الـ70 ألفا، بينما وصلت حصيلة الضحايا إلى 7633 شخصا.
وكانت المكسيك تسجل أعدادا قياسية للإصابات بفيروس كورونا نهاية الأسبوع الماضي، لكن حصيلة الضحايا انخفضت الاثنين بالمقارنة مع حصيلة الأحد، مع ارتفاع طفيف في عدد الوفيات.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من تحول أميركا اللاتينية إلى بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا على خلفية ارتفاع حد للإصابات والوفيات في عدة دول بالمنطقة.
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