شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاتصالات بالبرلمان: استخدام موقع "تيك توك" تضاعف خلال شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن تزايد الاستخدامات المسيئة للانترنت خلال الفترة القادمة أمر متوقع مع التزام الجميع المنازل نتيجة أزمة كورونا والاعتماد الكلى عليه فى التواصل، موضحا أنه وفق إحصائية رسمية أخيرة للجهاز القومى للاتصالات فقد تم رصد زيادة استهلاك الانترنت خلال شهرى مارس وأبريل بنسبة 87 % ووصول تطبيق الفيديو"تيك توك" لـ 194% ومن المتوقع أن يكون مضاعف خلال هذا الشهر.

وأوضح أن اللجنة خاطبت الجهاز القومى للاتصالات بوضع آلية لحجب الفيديوهات غير الأخلاقية لأن تأثيرها كبير للغاية على المجتمع مشيرا إلى أنه يتم حصر هذه الفيديوهات دوريا ورصدها لإرسالها للوزارة لمطالبتها.

وطالب رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، بالتوعية والمراقبة من الأسر بعدم الاستخدامات السلبية للسوشيال ميديا وآليات الاستخدام الصحيحة للانترنت ، خاصة وأنه لابد من الحفاظ على الهوية المصرية ومواجهة هذه الصفحات الخبيثة .

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وأوضح أن قانون الجريمة الإلكترونية يواجه كافة الاستخدامات السلبية للانترنت وما يرتكب عليه من جرائم .

يذكر أن هناك حالة من الجدل الواسع شهدتها مواقع التواصل الاجتماعى بعد تصدر هاشتاجات "حق منه عبد العزيز"، و"القبض على المغتصب مازن إبراهيم"، بعدما زعمت فتاة مراهقة من مشاهير تطبيق تيك توك انها تعرضت للاغتصاب لكن بعد حدوث صدى واسع فى وسائل الإعلام خرجت الفتاة برفقة الشباب وآخرين من أجل تكذيب الروايات والاتهامات المتبادلة.