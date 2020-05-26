شكرا لقرائتكم خبر عن بجاحة بدون حدود.. بلدية تابعة لحزب أردوغان تعلن بدء إنتاج الحشيش وبيعه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن رئيس بلدية صقاريا عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، أكرم يوجا، أن البلدية ستبدأ في إنتاج القنب، المصنوع منه مخدر الحشيش، وأدلى رئيس بلدية صقاريا عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، أكرم يوجا، بتصريحات مثيرة للجدل، نقلها منصات تركية إن بلدية صقاريا ستبدأ في إنتاج القنب، المصنوع منه الحشيش، موضحا أنه تم الانتهاء من التصريحات والمراجعات اللازمة، معلنًا أن شركة الزراعة المساهمة ستبدأ في إنتاج القنب الصناعي في صقاريا.
وأوضح يوجا أن الحشيش يستخدم في العديد من المجالات، وأنه تم دفع أموال هائلة على الحشيش لاستيراده من الصين.
و كان البرلمانى التركى عن حزب الشعوب الديمقراطى الكردي، فلكناس أوجا، قد كشف عن مفاجأة صادمة بشأن إجراءات الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان لمكافحة تفشى وباء كورونا بالسجون، وأكد أن إدارات السجون توزع كمامة واحدة لكل ثمانية مساجين يرتديها كل منهم بالتناوب خلال تواصله مع مسؤولى وموظفى السجن.
ونشر موقع تركيا الآن، أن البرلمانى المعارض تقدم بطلب استجواب لوزير العدل التركى عبدالحميد جول بالبرلمان التركى حول الإجراءات الاحترازية التى اتخذت فى السجون لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وخاصة ما كشف عنه من توزيع كمامة واحدة لكل ثمانية مساجين بمعتقل بايبورت.
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