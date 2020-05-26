شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي سابق في حزب العدالة والتنمية يعلن ندمه على فترته السابقة مع إردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال نائب حزب العدالة والتنمية سابقًا، والذي انتقل فيما بعد لصفوف حزب الديمقراطية والتقدم (ديفا) برئاسة علي باباجان، مصطفى ينر أوغلو، إنه يخجل عند النظر لوجوه أولاده بسبب الفترة السياسة السابقة التي قضاها في حزب العدالة والتنمية قبل استقالته.

وبحسب ما ذكرته منصات تركية معارضة قال النائب السابق بحزب العدالة والتنمية، مصطفى ينر أوغلو، إنه لا يستطيع النظر إلى وجوه أولاده بسبب الفترة السياسية التي كان فيها ضمن حزب العدالة والتنمية، وقال: "القضية ليست في السياسة، بل عندما تعود إلى المنزل، هل تستطيع النظر إلى وجوه أطفالك، هل يمكنك النهوض بسلام بعد الصلاة؟ لا أستطيع أن أنظر إلى أولادي من خجلي".

Advertisements

وتابع: "هناك تجاوزات كثيرة للقانون واستقطاب من قبل البعض، كنت أفكر في البداية أن الرئيس أردوغان من الممكن أن يفهم ذلك، لكن مع الوقت تزايد الأمر، ورأيت أن هناك فئات خارجة عن القانون لاستقطاب المجتمع، ويتعاملون بما أعتبره قانون العدو".