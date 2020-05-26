مدير الطب العلاجي في المنوفية يعلن إصابته بفيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الملاح:

أعلن الدكتور عبدالباري العجيزي مدير عام الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، إصابته بفيروس "كورونا المستجد".

وأشار العجيزي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن حالته العامة مستقرة، ويطبق حاليًا العزل المنزلي مع أخذ أدوية البروتوكول المقررة من وزارة الصحة لحالات كورونا، مشيرًا إلى أنه ترك مكانه في مستشفى العزل بالباجور، لأية حالة آخرى بحاجة للعلاج.

وقال إنه شعر أمس ببعض الأعراض، التي كان من بينها ارتفاع في درجة الحرارة، فأجرى تحليل وجاءت نتيجته إيجابية، وعزل نفسه في المنزل فورًا وطبق بروتوكول وزارة الصحة.