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سوريا تخفف قيود مكافحة كورونا رغم زيادة الإصابات

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قالت سوريا يوم الاثنين إنها سترفع حظر التجول الليلي بدءا من يوم الثلاثاء وستسمح بالتنقل بين المحافظات وذلك في تخفيف لإجراءات العزل العام حتى مع إعلان وزارة الصحة تسجيل أكبر عدد للإصابات اليومية بفيروس .

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 20 إصابة جديدة يوم الاثنين ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 106 فضلا عن أربع وفيات.

وشهدت سوريا زيادة في عدد المصابين في الأيام الأخيرة قالت إنها نتيجة عودة السوريين من الخارج.

وقالت سوريا يوم الاثنين إنها ستوقف في الوقت الراهن الرحلات الجوية الخاصة بإعادة السوريين في ظل علاج العائدين في الآونة الأخيرة وستخفف إجراءات العزل في إطار خطوات لإعادة النشاط الاقتصادي.

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وأثار بعض الدبلوماسيين ومنهم الممثل الأمريكي الخاص لسوريا جيمس جيفري شكوكا بشأن الأرقام الرسمية للإصابات المنخفضة نسبيا.

ويخشى الأطباء وجماعات الإغاثة أن يؤدي تدهور البنية التحتية الطبية، التي دمرها الصراع المستمر منذ تسع سنوات، إلى تفشي المرض بشكل أكثر خطورة يصعب احتواؤه.

رويترز
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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