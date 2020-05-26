الصحة العالمية تعلق مؤقتا التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين!

علقت منظمة الصحة العالمية، أمس الإثنين، “مؤقتا” التجارب السريرية لعقار “هيدروكسي كلوروكين” كإجراء وقائي.

وكشف المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن هذا القرار يأتي بعد نشر دراسة الجمعة الماضي في مجلة “ذي لانسيت” الطبية، والتي اعتبرت أن اللجوء إلى الكلوروكين أو مشتقاته مثل هيدروكسي كلوروكين للتصدي لكوفيد-19 ليس فاعلا وقد يكون ضارا.

ولفت تيدروس الإنتباه إلى أنه سيتم تعليق التجارب التي تقوم بها المنظمة وشركاؤها لهيدروكسي كلوروكين في انتظار “تحليل المعطيات” الناتجة من التجارب السابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب رخص في مارس الماضي لكافة المستشفيات بالشروع في استخدام دواء “الكلوروكين” و”هيدروكسي كلوروكين” لعلاج المصابين بفيروس كورونا بمختلف مستشفيات المغرب.

ويشار أيضا هيدروكسي كلوروكين هو أحد مشتقات الكلوروكين، ويوصف منذ عقود لمعالجة الملاريا. ويشهد منذ نهاية فبراير شهرة غير مسبوقة منذ نشر البروفسور الفرنسي ديدييه راوول دراسات عدة أظهرت في رأيه فاعلية هذا العقار إذا تم إقرانه بالمضاد الحيوي أزيتروميسين.