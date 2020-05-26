استبعدت ماريا نيرا، مديرة الصحة العامة في منظمة الصحة العالمية، ظهور موجة ثانية من الفيروسات التاجية وفق ما أكدته السيناريوهات التي يعملون عليها داخل المنظمة.
ودعت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية إلى التسلح بـ “الكثير من الحكمة” خلال هذه المرحلة الحرجة، التي صنفتها ضمن خانة مرحلة “الحد من التصعيد”، مشيرة في تصريحات لـ “RAC 1” إلى ضرورة تعلم التعايش مع المرض.
وتابعت نيرا قائلة “لقد خفضنا معدل انتقال الفيروس بشكل كبير بحيث يصعب عليه البقاء على قيد الحياة” واستطردت قائلة “يجب أن نكون حذرين للغاية للتأكيد على أننا في نهاية المرحلة، الإحصائيات أظهرت لنا على الأقل أنه تم تجنب انتقال العدوى والانفجار الذي سجل خلال الأسابيع الأولى”.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية: نحن في مرحلة حرجة وفيروس “كورونا” سيجد صعوبة في البقاء على قيد الحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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