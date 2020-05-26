رغم إغلاق الحدود واستمرار أزمة المغاربة العالقين..السلطات المغربية توافق على نقل 80 إطارا لـ”رونو” من باريس إلى طنجة

من المنتظر أن تصل، غدا الاثنين، إلى مطار ابن بطوطة في طنجة طائرة تقل 80 إطارا مغربيا يشتغلون بشركة “رونو” بنفس المدينة، والذين وجدوا أنفسهم عالقين في فرنسا بعد إغلاق المغرب لحدوده شهر مارس الماضي، في إطار التدابير الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24″، فإن شركة رونو حصلت على موافقة السلطات المغربية، من أجل نقل أطرها العالقين في فرنسا، شرط قضائهم فترة الحجر الصحي، مدته 15 يوما بفندق خاص بمدينة طنجة، وذلك بتكفل من شركة “رونو” قبل الالتحاق بعملهم بالمصنع المغربي.

ورفضت السلطات المغربية أن يقوم أطر “رونو” بجلب أسرهم الصغيرة، إذ وضعت شرطا للسماح بالشركة المصنعة للسيارات بجلب عمالها دون أطفالهم وزوجاتهم، الذين لن يستطيعوا تجاوز الحدود المغربية إلى حين فتح المجال الجوي للبلاد.

ومن المنتظر أن تقلع الطائرة الفرنسية الخاصة من مطار العاصمة الفرنسية باريس، يوم غد الثلاثاء على الساعة الثانية بعد الزوال بتوقيت المغرب، لتصل في حدود الساعة الخامسة والنصف إلى مطار ابن بطوطة.

هذا في الوقت الذي يوجد فيه أزيد من 30 ألف مغربي، خارج البلاد، ينتظرون التفاتة من الحكومة من أجل إرجاعهم، بعدما بقوا عالقين في الخارج، إثر إغلاق الحدود، قبل شهرين، بسبب تفشي وباء كورونا.