رغم إغلاق الحدود واستمرار أزمة المغاربة العالقين..السلطات المغربية توافق على نقل 80 إطارا لـ”رونو” من باريس إلى طنجة

من المنتظر أن تصل، غدا الاثنين، إلى مطار ابن بطوطة في طنجة طائرة تقل 80 إطارا مغربيا يشتغلون بشركة “رونو” بنفس المدينة، والذين وجدوا أنفسهم عالقين في فرنسا بعد إغلاق المغرب لحدوده شهر مارس الماضي، في إطار التدابير الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24″، فإن شركة رونو حصلت على موافقة السلطات المغربية، من أجل نقل أطرها العالقين في فرنسا، شرط قضائهم فترة الحجر الصحي، مدته 15 يوما بفندق خاص بمدينة طنجة، وذلك بتكفل من شركة “رونو” قبل الالتحاق بعملهم بالمصنع المغربي.
ورفضت السلطات المغربية أن يقوم أطر “رونو” بجلب أسرهم الصغيرة، إذ وضعت شرطا للسماح بالشركة المصنعة للسيارات بجلب عمالها دون أطفالهم وزوجاتهم، الذين لن يستطيعوا تجاوز الحدود المغربية إلى حين فتح المجال الجوي للبلاد.
ومن المنتظر أن تقلع الطائرة الفرنسية الخاصة من مطار العاصمة الفرنسية باريس، يوم غد الثلاثاء على الساعة الثانية بعد الزوال بتوقيت المغرب، لتصل في حدود الساعة الخامسة والنصف إلى مطار ابن بطوطة.
هذا في الوقت الذي يوجد فيه أزيد من 30 ألف مغربي، خارج البلاد، ينتظرون التفاتة من الحكومة من أجل إرجاعهم، بعدما بقوا عالقين في الخارج، إثر إغلاق الحدود، قبل شهرين، بسبب تفشي وباء كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم إغلاق الحدود واستمرار أزمة المغاربة العالقين..السلطات المغربية توافق على نقل 80 إطارا لـ”رونو” من باريس إلى طنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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