بعد مغادرة آخر المصابين.. 0 مريض بـ”كوفيد19″ في فندق “أهلا” بطنجة-فيديو

فيديو: يونس الميموني

غادر آخر19 مصابا اليوم الاثنين، بطنجة، الوحدة الفندقية أهلا المخصصة لاستقبال مرضى “كوفيد-19” ، وفق البروتوكول العلاجي الجديد، الذي يسمح للحالات التي جاءت تحاليلها الأولى سلبية بمغادرة المركز الاستشفائي، مع الالتزام بالحجر المنزلي الطوعي لمدة 14 يوما، وإجراء تحليل ثاني نهاية مدة الحجر.

وكشف الدكتور البقالي طبيب جراح أن الوحدة الفندقية استقبلت 220 مريضا بفايروس كورونا، تماثلوا جميعا للشفاء، بفضل المجهودات التي بدلها أصحاب الوزرات البيضاء.

وأضاف الدكتور، أن الحالة الصحية لغالبية المصابين كانت مستقرة، باستثناء حالتين تم نقلهما إلى مستشفى محمد السادس المستقبل للحالات الحرجة المصابة بالوباء.

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ولم يتبقى في الوحدة الفندقية “موكادور” المخصصة لاستقبال مرضى الفيروس التاجي، سوى 16 حالة نشيطة، فيما أعلنت مصحة “الضمان الاجتماعي” عن مغادرة جميع الحالات بعد تماثلها للشفاء وفق البروتوكول الجديد لوزارة الصحة.