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البرازيل تتجاوز أمريكا بأعداد وفيات كورونا الجديدة

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أفادت وزارة الصحة في البرازيل أن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد كانت أعلى من الوفيات في الولايات المتحدة لأول مرة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وسجلت البرازيل 807 حالات وفاة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في حين توفي 620 شخصا في الولايات المتحدة.

وفي البرازيل ثاني أسوأ تفش للمرض في العالم حيث بلغ عدد الحالات 347898 حالة، لتلي الولايات المتحدة التي بلغ عدد الإصابات فيها مليون و637 ألف حالة. وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة 97971 حالة وفاة حسب إحصاء أعدته رويترز فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات في البرازيل 23473.

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