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منظمة الصحة تحذر البرازيل من إعادة فتح اقتصادها

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حذر المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، السلطات البرازيلية، أمس الاثنين من الإقدام على إعادة فتح اقتصادها دون إجراء الاختبارات الكافية للسيطرة على تفشي فيروس .

ودعا رايان في مؤتمر صحفي السلطات إلى الإبقاء على تدابير السيطرة على الفيروس خاصة أوامر البقاء في المنازل، حتى وإن كان ذلك سيترك أثارا سلبية على الاقتصاد، وذلك بسبب معدلات انتقال الفيروس بشكل كبير في البلاد.

وسجلت البرازيل حتى مساء الاثنين 372922 إصابة بفيروس كورونا إلى جانب 23369 وفاة بشكل إجمالي.

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