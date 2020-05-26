شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الجيش اليمني، أمس الإثنين، إسقاط طائرتين مسيرتين للميليشيات الحوثية في محافظة الجوف.

وذكر اللواء 101 مشاة في الجيش الوطني أن القوات تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين، بعد رصدهما في أجواء مناطق مواجهات شرق مديرية الحزم مركز محافظة الجوف.

وأوضح أن الطائرتين كانتا تقومان بمهام استطلاعية لعدة مواقع عسكرية أثناء إسقاطهما.

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كما أشار إلى تصاعد وتيرة المواجهات بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثيين في جبهات متفرقة في الجوف، مؤكدًا إحراز تقدم في مناطق عدة شرق المحافظة وتكبيد ميليشيات الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

من جهة أخرى كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عن عمليات نهب واسعة مارستها ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني من التجار في مناطق سيطرتها باسم الزكاة.

وقال الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إن الميليشيات الانقلابية ‏مارست طيلة شهر رمضان ضغوطًا على التجار ورؤوس الأموال في مناطق سيطرتها لوقف برامجهم الخيرية الرمضانية وتوزيع السلال الغذائية للمعدمين، وأجبرتهم على توجيه المبالغ المعتمدة لهذه الأنشطة السنوية لحساباتها الخاصة تحت بند «الزكاة» لتمويل ما تسميه المجهود الحربي.