فوضى في المطارات الهندية مع استئناف الرحلات الداخلية

استأنفت الهند اليوم الاثنين رحلات الطيران الداخلية بعد نحو شهرين من وقفها في إطار إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-). وشهدت المطارات الهندية اليوم فوضى شديدة وارتباك مع إلغاء عدد كبير من الرحلات.

كانت الهند قد أوقفت الرحلات الجوية الداخلية والخارجية في أواخر آذار/مارس الماضي ضمن إجراءات الإغلاق مما أدى إلى شبه انهيار قطاع الطيران المحلي في الهند.

وقالت سلطات مطار نيودلهي اليوم إنه تم إلغاء أكثر من 80 رحلة من وإلى العاصمة، في الوقت الذي شكا فيه الركاب الغاضبون من إبلاغهم بالإلغاء في آخر لحظة.

وتكرر المشهد في مطارات مومباي وشيناي حيث جلس الكثيرون من الركاب خارج المطارات بعد إلغاء رحلاتهم، بحسب ما بثته قنوات التلفزيون الإخبارية المحلية في الهند.

وازدادت حالة الفوضى بسبب القيود التي فرضتها الولايات الهندية على عدد رحلات الطيران وإعلانها قواعد متباينة بشأن الحجر الصحي والعزل الذاتي للركاب لمواجهة المخاوف من انتقال حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد من أماكن أخرى إلى هذه الولايات.

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من ناحيتها وضعت الحكومة المركزية برتوكول للتعامل مع هذه المخاوف يتضمن قواعد للتباعد الاجتماعي وعدم التواصل المباشر في المطارات وقياس درجة حرارة الركاب وإلزامهم باستخدام تطبيق التتبع الذي يستهدف التأكد من

التزام المواطنين بقواعد العزل الذاتي.

في الوقت نفسه تخلت الحكومة عن شرط ترك مقعد خال بين كل مقعدين على متن الطائرات وفق قواعد التباعد الاجتماعي بسبب تأثير ذلك على زيادة أسعار التذاكر.

يأتي استئناف رحلات الطيران الداخلي في الوقت الذي أصبحت فيه الهند بين الدول العشر الأشد تضررا من جائحة كورونا، وذلك بعد أن سجلت الهند خلال الأيام الأربعة الأخيرة أعدادا قياسية للمصابين بالفيروس.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الهند إلى أكثر من 138 ألف حالة وعدد الوفيات إلى 4021 حالة وفاة.