أكثر من 344 ألف وفاة حصيلة كورونا في العالم

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باريس: أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقل عن 344 الفا و107 اشخاص حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 19,00 ت غ الاثنين.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 5453650 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء بينهم ما لا يقل عن 2133900 تماثلوا الى الشفاء.

ولا تعكس الأعداد إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى.

ومنذ التعداد الذي اجري الاحد في الساعة 19,00 ت غ، احصي 2818 وفاة و94 الفا و365 اصابة اضافية في العالم. والدول التي سجلت اكبر عدد من الوفيات الاضافية هي البرازيل (653) والولايات المتحدة (518) والمكسيك (215).

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 97948 وفاة من أصل 1653390 إصابة. وتعافى ما لا يقل عن 366736 شخصاً.

وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي بريطانيا بتسجيلها 36914 وفاة من أصل 261184 إصابة، تليها إيطاليا مع 32877 وفاة من أصل 230158 إصابة و فرنسا مع 28457 وفاة من 182942 اصابة وإسبانيا مع 26834 وفاة من أصل 235400 إصابة علما بانها راجعت حصيلتها الاثنين وقالت ان الوفيات اقل بنحو الفين.

وبلجيكا هي البلد الذي سجل اكبر عدد من الوفيات قياسا بعدد السكان عبر ثمانين وفاة لكل مئة الف شخص تليها اسبانيا بـ57 وفاة وايطاليا بـ54 وفاة والمملكة المتحدة بـ54 ايضا وفرنسا بـ44.

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وحتّى اليوم، أعلنت الصين (بدون ماكاو وهونغ كونغ) عن 82985 إصابة (11 إصابة جديدة بين الأحد والاثنين) بينها 4634 وفاة بينما تعافى 78268 شخصاً.

ومنذ الاحد الساعة 19,00 ت غ، اعلنت موزمبيق اول وفاة مرتبطة بالفيروس على اراضيها.

والاثنين عند الساعة 19,00 ت غ، أحصت أوروبا 172575 وفاة من أصل 2037617 إصابة فيما بلغ عدد الوفيّات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معاً 104572 من 1739067 إصابة وأميركا اللاتينية والكاريبي 40318 وفاة (749247 إصابة) وآسيا 14244 وفاة (454748 إصابة) والشرق الأوسط 8870 وفاة (351099 إصابة) وإفريقيا 3398 وفاة (113402 إصابة) وأوقيانيا 130 وفاة (8476 إصابة).

أُعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس لدى السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

وبسبب عمليات تصحيح الأرقام التي تجريها السلطات الوطنية أو النشر المتأخر للبيانات، قد تتباين الزيادات في الساعات الأربع والعشرين الماضية مع أرقام اليوم السابق.

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