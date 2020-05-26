مستشار جونسون: لن أعتذر ولن أستقيل

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رفض دومينيك كامينغز، كبير مسشتاري رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الإثنين، الاعتذار عن القيادة لمسافة 260 ميلاً إلى مدينة دورهام الشمالية أثناء إغلاق فيروس كورونا ، حيث ادعى أنه كان يتصرف دائمًا "بشكل معقول وقانوني" وسط تزايد الدعوات إلى إقالته.

وخلال مؤتمر صحفي للرد على المطالب بإقالته، وتفنيد ما وجه إليه من انتقادات، قال كامينغز إن قراره بالسفر إلى دورهام للسكن في منزل ريفي على أرض والديه كان نتيجة "وضع معقد وصعب للغاية" حيث اعترف بأنه لم يطلب إذن رئيس الوزراء بوريس جونسون للقيام بالرحلة في نهاية مارس الماضي.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده على نحو غير مسبوق في حديثة الورود في 10 داونينغ ستريت، مقر رئيس الحكومة، قال كامينغز: "أنا لست نادمًا على ما فعلته ... أعتقد ما فعلته كان معقولا في هذا الظروف ".

وعندما سُئل مباشرة عما إذا كان قد عرضت عليه الاستقالة، أو أنه حتى فكر فيه، أجاب المستشار المثير للجدل: "لا ، لم تعرض علي الاستقالة ، لا ولن أستقيل".

وسلّم كامينغز بأن "الأشخاص العقلانيين قد يختلفون جيدًا" مع مسار الفعل الذي اتخذته "لكنني أقول أنني كان حازمًا في اعتقادي بأنني تصرفت بطريقة مناسبة ولم أخالف القواعد".

لا توجد قاعدتان

وأصر على القول:"لا أعتقد أن هناك قاعدة واحدة بالنسبة لي وقاعدة واحدة لأشخاص آخرين" وألقى باللوم على الغضب العام في التقارير الإعلامية "التي لم تكن صحيحة".

وفي شرحه لطبيعة تحركاته من نهاية مارس إلى منتصف أبريل. وقال إنه استنتج يوم الجمعة 27 مارس أنه إذا مرض هو وزوجته، يمكن أن تكون رعاية ابنهما بيد أخته أو أخته، ولهذا قرر التوجه إلى دورهام ، ووصل عند منتصف الليل ، ولم يتوقف في الطريق.

وقال كامينغز إنه ظهرت عليه أعراض الفيروس التاجي في اليوم التالي من مغادرته الىدورهام، واستمرت الأسرة في العزل قبل يوم 2 أبريل الماضي، وآنذاك أصبح ابنه على ما يرام وأخذه إلى المستشفى. حين أصبحت حالته جيده اخذه مع زوجته ولم يغادرا في السيارة إلى أي مكان آ/خر.

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وقال كامينغز إنه تحدث إلى رئيس الوزراء خلال أسبوعه الأول في عزلة، لكن لا أحد من الرجلين كان يتذكر الكثير من المحادثة بالنظر إلى أنهما على ما يرام.

وخلال الأسبوع الثاني من العزلة، سار أفراد العائلة في الغابة على أرض يملكها والداه، وبحلول يوم السبت 11 أبريل كان لا يزال يشعر بالضعف ولكن في تحسن.

رحلة تجريبية

وأضاف مستشار رئيس الوزراء: يوم الأحد 12 أبريل، ذهبت العائلة في رحلة تجريبية إلى قلعة بارنارد للتأكد من أنهما في وضع لائق بما يكفي للقيام برحلة العودة إلى لندن. وفي الرحلة أوقفوا سياراتهم وساروا مسافة 15 متراً إلى النهر، ولم يتواصلوا بشكل وثيق مع أي شخص، ثم غادروا.

وفي طريق العودة إلى المنزل الريفي، توقفت الأسرة بجوار بعض الشجيرات في الغابة لقضاء الراحة في المرحاض. ثم عادوا إلى لندن مساء يوم الاثنين 13 أبريل.

وقال السيد كامينغز إن رئيس الوزراء طلب منه أن يشرح بالتفصيل روايته للصحافة بينما كان يواجه التدمير والهجمات من الصحفيين.

وأضاف أنه قرر في البداية مغادرة لندن بعد تعرضه "لتهديدات بالعنف" وأنه لا يريد أن يترك عائلته بمفرده في المنزل أثناء ذهابه للعمل في الرقم 10.

وخلال المؤتمر الصحفي اعترف كامينغز بأنه قام برحلة إلى قلعة بارنارد في 12 أبريل - لاختبار عينيه قبل 260 رحلة إلى لندن. وقال إن هذه الرحلة ذهابًا وإيابًا إلى منطقة الجمال كانت "معقولة ورائعة" قبل "الشروع في رحلة لمدة خمس ساعات" إلى العاصمة.

ونفى كامينغز القيام رحلة ثانية مُبلغ عنها إلى الشمال في 19 أبريل، عندما تم رصده في الغابة بالقرب من مدينة دورهام. وأكد أنه بقي على بعد 50 مترًا من منزل والديه ولم يقترب منه أثناء عزله ذاتيًا.