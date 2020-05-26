"صحة بني سويف": ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا إلى 105 حالات

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

قال مصدر في مديرية الصحة ببني سويف، إن أعداد المتعافين من فيروس "كورونا"، الذين خرجوا من مقر العزل بالمدينة الجامعية إلى 105 حالات، عقب تعافي 14 حالة جديدة من بينهم طفلين، وتماثلهم للشفاء، وتحول نتيجة العينة الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.

وأعلن الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بدء تطبيق بروتوكول الوزارة فيما يخص الحالات المشتبه فيها لفيروس "كورونا المستجد"، حيث يجري أخذ مسحة وعند ظهور النتيجة إيجابي والحالة مستقرة صحيًا، يطبق العزل المنزلي لها وأخذ العلاج ويتم متابعتها يوميًا من فريق الطب الوقائي لحين تحول الحالة من إيجابي إلى سلبي بعد تكرار المسحات، وتناول الجرعة كاملة من العلاج، وفي الحالات غير المستقرة صحيًا، وتعاني من أمراض مزمنة يجري عزلها بالمستشفيات حتى التعافي.