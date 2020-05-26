بعد مشاجرة زوجية.. انتحار ربة منزل بـ"الحبة القاتلة" في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة: دفعت الخلافات الزوجية ربة منزل إلى الانتحار، بتناول قرص مبيد حشري خاص بحفظ الغلال الشهير بـ"الجبة القاتلة"، في واقعة بقرية منية بني موسى، بمركز دمنهور، بالبحيرة. واستقبل مستشفى الرحمانية المركزي "سمية م." 26 سنة، ربة منزل جثة هامدة، مصابة بتسمم فسفوري ناتج عن تناول مادة سامة. وكشفت التحريات الأولية، وجود خلافات بين المجني عليها وزوجها، تركت على إثرها منزل الزوجية وتوجهت لأسرتها، وفي ليلة العيد صالحها زوجها وأعادها للمنزل مرة أخرى، إلا أن خلافات نشبت بينهما من جديد، وعلى إثر ذلك قررت الزوجة التخلص من حياتها وتناولت قرص حفظ الغلال. وتحرر المحضر اللازم، وأودعت الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

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