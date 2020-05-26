انتحار شاب شنقاً بسبب مروره بأزمة نفسية بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:
شهدت قرية بوريج، التابعة لمركز قطور، بمحافظة الغربية، إنتحار شاب شنقاً في العقد الثالث من عمره، بسبب أزمة نفسية.
تلقى اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطارا، من مأمور مركز شرطة قطور ، بالعثور على جثة "أحمد. س. ط" 24 عاما مقيم بقرية بوريج، مركز قطور، معلقة في حبل بسقف غرفته، وتبين من التحريات أنه مر بظروف نفيسة، وتوجد علامات حول العنق نتيجة الوسيلة المستخدمة فى الانتحار.
وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، والتصريح لدفنها.
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