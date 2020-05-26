محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
أغلقت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، برئاسة اللواء أحمد قاسم، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، محل كوافير حريمي بمنطقه أمل زرزارة لمدة 14 يومًا، إثر ثبوت إيجابية حالة كورونا بالمحل، بناء على تعليمات الطب الوقائي.
ووضع موظفو الحي بقيادة مجدي عزت، سكرتير الحي، إعلان على واجهة المحل للتحذير من إعادة فتحه خلال فترة الحجر الصحي، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيرس كورونا المستجد.
وأكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، استكمال كافة الإجراءات الوقائية بتطهير وتعقيم المحل والمناطق المحيطة به، كما سيتخذ الطب الوقائي الإجراءات الوقائية الخاصة بالمترددين عليه والمخالطين، لمنع انتشار العدوى بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر تشميع كوافير حريمي 14 يومًا بعد ثبوت إيجابية حالة "كورونا" (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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