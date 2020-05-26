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قلق أممي من استخدام العبوات الناسفة ضد المدنيين في طرابلس

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أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها البالغ حيال تقارير تفيد بمقتل أو إصابة عدد من سكان منطقتي عين زارة وصلاح الدين في طرابلس، جراء انفجار عبوات ناسفة مبتكرة (IED)، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

 

وأضافت البعثة في بيان اليوم، أن هذا التحول

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"البشع" والتدهور في النزاع، حدث بينما كانت هذه الأسر بمنازلها بحثا عن الأمان والراحة لقضاء عطلة العيد، ما يدل على أن هذا العمل ليس إلا "استهدافا متعمدا للمدنيين الأبرياء".

 

ووفق البيان، دانت البعثة بشدة

هذه الأعمال "التي لا تخدم أي هدف عسكري وتثير الخوف الشديد بين السكان وتنتهك حقوق المدنيين الأبرياء الذين يجب حمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني".

ودعت البعثة جميع الأفراد إلى التماس المعلومات والاستماع إلى إرشادات الجهات الأمنية، بالابتعاد عن المناطق التي لم تعلن السلطات المختصة بأنها آمنة، وعدم الاقتراب من أي أجسام مجهولة يحتمل أن تكون عبوات ناسفة.

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