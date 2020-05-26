العراق.. إصابة أول نازح بفيروس كورونا في مخيم شمالي البلاد

أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي اليوم الاثنين، عن أول إصابة بكورونا في مخيم للنازحين شمالي العراق.
وقال الغراوي إن "هذه أولإصابة لنازح بفيروس كورونا، وقد تم نقله إلى مركز للحجر الصحي".
وأعلن الغراوي في بيان صحفي عن تفاصيل الإصابة،مشيرا إلى أنها "كانت في مخيم حسن شامي".
وأضاف، أن "النازح المصاب من سكنة العاصمة بغداد"، داعيا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى إطلاق حملة تعقيم شاملة في المخيمات لحماية النازحين والمحافظة على حياتهم".
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