منظمة الصحة العالمية تحذّر من “وباء صامت” في إفريقيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 مايو 2020 01:20 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال سامبا سو في مؤتمر صحافي: “النقطة الأولى بالنسبة لي بخصوص إفريقيا، مبعث قلقي الأول، هو أن عدم إجراء اختبارات يؤدي إلى وباء صامت في إفريقيا. لذلك علينا مواصلة دفع القادة إلى إعطاء الأولوية للاختبارات”.

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