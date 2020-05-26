كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 مايو 2020 01:20 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت منظمة الصحة العالمية تعليق التجارب السريرية مؤقتا لعقار هيدروكسي كلوروكين في علاج كوفيد-19.

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كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحّة العالميّة تعلّق مؤقتاً التجارب السريريّة لعقار هيدروكسي كلوروكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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