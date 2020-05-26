كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. "ترامب" يقرر نقل مؤتمر انتخابي من كارولاينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، نقل مقر إنعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري المقرر في شهر أغسطسالقادم من ولاية نورث كارولاينا، إذا فرضت قيود التباعد الاجتماعي.

وأرغمت جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، "ترامب" ومنافسه الديمقراطي جون بايدن على وقف التجمعات الانتخابية، وعبر البعض عن مخاوفهم من أن تشكل مؤتمرات الترشيح الرسمية الضخمة التي تعج بالحضور مخاطر على السلامة العامة.

وقال "ترامب" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إذا لم يرد الحاكم الديمقراطي للولاية روي كوبر فورا على ما إذا كان سيسمح بشغل المكان بالكامل فإن الحزب سيجد موقعا آخر للمؤتمر الجمهوري الوطني بكل الوظائف والتنمية الاقتصادية التي حققها".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، عتبة 1,7 مليون حالة، بينما يقترب عدد ضحايا الجائحة من 100 ألف شخص.

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