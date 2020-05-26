كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصحة التركية تسجل 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم الإثنين، تسجيل 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 157814 حالة، مقابل تعافي 120015 شخصا.

وقال قوجة: إن "عدد حالات الشفاء ارتفع بواقع 1321 حالة"، مضيفا أنه تم تسجيل 29 حالة وفاة جديدة لتبلغ حصيلة الوفيات جراء الفيروس 4369 حالة، لافتاً إلى أن "أعداد المصابين المحتاجين للعناية المركزة مستمرة في الانخفاض".