كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر سوريا: إلغاء حظر التجول الليلي الكامل اعتبارا من غد الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر الفريق الحكومي المختص بكورونا في سوريا، مساء اليوم الإثنين، إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل اعتبارا من مساء يوم غد الثلاثاء، ورفع الحظر على التنقل بين المحافظات، وشمل القرار أيضا تمديد فترة فتح المحلات والأسواق التجارية لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى السابعة مساءاً خلال فصل الصيف.
كما شدد الفريق الحكومي على الاستمرار بمنع إقامة المناسبات الاجتماعية "الأفراح والتعازي"، واستمرار إغلاق الحدائق العامة والنوادي الرياضية والمسابح والمراكز الثقافية والمسارح والمعاهد الخاصة، إضافة إلى المنشآت السياحية والمتنزهات والمطاعم والمقاهي على أن يتم إجراء مراجعة لواقع الوباء خلال الأسبوع القادم لاتخاذ قرار مناسب في ما يخص المنشآت السياحية وباقي القطاعات.
وفي وقت سابق من اليوم، سجلت وزارة الصحة السورية، 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وهو أعلى رقم يسجل في يوم واحد.
وقالت وزارة الصحة: إن الإصابات الجديدة تم تسجيلها بين السوريين القادمين، ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا إلى 106 إصابة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,537 مليون إصابة، بينهم أكثر من 347 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,320 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.