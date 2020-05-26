طنجة..ارتفاع عدد الإصابات بـ”كوفيد19″ في شركة “كابلاج” إلى 19 حالة

أعلنت شركة ” ديلفي أبتيف” المتخصصة في “الكابلاج”، اليوم الاثنين، بطنجة، عن ارتفاع عدد الإصابات بـ”كوفيد19” في صفوف عمالها إلى 19 حالة.

وكشفت الشركة الموجودة في المنطقة الصناعية الحرة، أنها أجرت 1632 تحليلا مخبريا، تأكد منها إصابة 19 عاملا بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الشركة ذاتها، أنها تتابع عن كثب تطور الحالة الصحية للمصابين، وتقدم الدعم اللازم لهم، وكذا إخضاع كل مخالطي المصابين للحجر الصحي، والقيام بعمليات التعقيم والتطهير اللازمة في مثل هذه الحالات تبعا لبروتوكول الصحة والسلامة.

وأكدت الشركة نفسها، على استمرارها في التنسيق والتعاون مع جميع السلطات الصحية من أجل للمساهمة للحد من تفشي الوباء في البلاد.

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ودعت الشركة عمالها إلى الإلتزام بتدابير الصحة والسلامة بأماكن العمل وخارج منازلهم حفاظا على سلامة الجميع.

وكان مستشفى دو طوفار بطنجة، قد استقبل السبت الماضي، 12 عاملا في ذات المصنع”، بعدما أكدت التحاليل المخبرية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت مصادر متطابقة للموقع أنه جرى نقلهم من مقر سكناهم إلى المستشفى المذكور، بواسطة سيارات إسعاف تابعة لعناصر الوقاية المدنية، إذ تم إخضاعهم للبروتوكول العلاجي المعمول به من طرف وزارة الصحة.