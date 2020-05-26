في زمن كورونا.. طلبة ماستر في مدرسة للمهندسين يشتكون عدم توصلهم بالمنحة الجامعية منذ دجنبر الماضي

ينتظر طلبة ماستر في المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النُظم في الرباط، بفارغ الصبر الإفراج عن منحهم الدراسية للموسم الجامعي الحالي، إذ لم يتوصلوا بأي دفعة منها، طوال 6 أشهر.

وقال مصدر من طلبة المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم لموقع “اليوم 24، إن عدم صرف منحهم الدراسية، حتى هذا الوقت، سببه تأخر الإدارة في تسليم بيانات نقاط العام الدراسي الماضي إلى مصلحة المنح في الرباط، ما نتج عنه قضاء الطلبة كل هذه المدة، منذ شهر دجنبر، من دون أي مورد مالي، على الرغم من استحقاقهم للمنحة.

وأوضح المصدر ذاته أن الطلبة، البالغ عددهم 10، ويتابعون دراستهم في السنة الثانية من سلك الماستر يخوضون تدريبات ميدانية في هذه الأشهر، ما يتطلب مصاريف التنقل، والإيجار، لأنهم بعيدون عن عائلاتهم، إضافة إلى المعاناة المضاعفة مع الحياة اليومية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

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وأفاد المصدر نفسه أن طلبة المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم “عندما تواصلوا مع الإدارة بهذا الشأن أخبرتهم بأن الأمر يتعلق بمشكلة لدى وزارة المالية، بسبب فيروس كورونا” مطمئنة إياهم بأنها ستصرف بعد فترة قصيرة، “قبل اكتشاف استفادة طالب واحد من المنحة دون بقية زملائه في القسم”، ما أثار شكوكاً حول الموضوع، حسب المصدر ذاته.

وتبلغ قيمة منحة طلبة ماستر “أنظمة مصممة للسيارات” نحو 6500 درهم، وتمنح ثلاث مرات في السنة، لم تصرف منها أي دفعة.

وتجدر الإشارة إلى أن “اليوم 24” حاول التواصل مع المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم (ENSIAS)، من أجل الاستفسار حول قضية طلبة الماجستير المذكور، والرد على ما أفادوا به، إلا أن هاتف المؤسسة ظل يرن من دون رد.