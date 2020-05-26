هام للتلاميذ..استئناف غدا الثلاثاء بث حصص “التعليم عن بعد” عبر القنوات التلفزية

أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الإثنين، إلى علم جميع التلاميذ والطلبة، والأمهات والآباء وأولياء الأمور، أنه سيتم، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، استئناف بث حصص “التعليم عن بعد” بالنسبة لجميع المستويات الدراسية عبر القنوات التلفزية “الثقافية” و”العيون” و”الأمازيغية” والرياضية.

وأوضحت وزارة التعليم في بلاغ، توصل “اليوم24″، بنسخة منه، أن قناة الثقافية، ستقوم ببث حصص تخص المواد التي ستشملها اختبارات امتحانات السنتين الأولى والثانية بكالوريا دورة 2020، بالإضافة إلى حصص التربية البدنية؛ وذلك من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف الليل،

وأما بالنسبة لقناة الأمازيغية ستخصص لبث حصص تهم التعليم الأولي والتعليم الابتدائي (من السنة الأولى إلى السنة السادسة) وذلك من الساعة التاسعة صباح يوم غد الثلاثاء إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال.

وقناة العيون ستعمل على بث حصص موجهة إلى تلاميذ المستويات الثلاث للسلك الثانوي الإعدادي والجذوع المشتركة للسلك الثانوي التأهيلي، بالإضافة إلى المواد التي لا يمتحن فيها التلاميذ في السنة الأولى بكالوريا وذلك من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء.

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بينما قناة الرياضية ستقوم ببث موائد مستديرة من الساعة الثانية إلى الساعة الثالثة بعد الزوال ودروس موجهة إلى الطلبة الجامعيين من الساعة الثالثة إلى الساعة العاشرة مساء مع تخصيص الحصة الأخيرة لدروس اللغة الإنجليزية.

وأشار المصدر نفسه، إلى أنه سينصب التركيز خلال هذه المرحلة الجديدة للبث على تقديم حصص للمراجعة والدعم وكذا التحضير للامتحانات.

إلى ذلك، أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم تحويل الدروس المتلفزة إلى موارد رقمية، ستكون متاحة عبر المنصة الرقمية TelmidTICE بالنسبة للتلاميذ، وعلى الموقع الإلكتروني لقطاع التعليم العالي عبر الرابط https:\\run.enssup.gov.ma بالنسبة للطلبة الجامعيين، مباشرة بعد بثها في القنوات التلفزية.

وستعمل الوزارة، أيضا على الإعلان يوميا عن البرمجة التفصيلية الخاصة بكل قناة، كما دأبت على ذلك منذ انطلاق هذه العملية، من خلال بوابتها الإلكترونية الرسمية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.