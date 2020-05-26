ابتداء من غد الثلاثاء.. يمكن للأكشاك والمكتبات الاشتغال بدون ترخيص

أعلنت وزارة الثقافة والشبيبة والرياضة، بتنسيق مع وزارة الداخلية، مساء الاثنين، أنه بإمكان أكشاك الصحف وكذلك المكتبات، الاشتغال ابتداء من يوم غد الثلاثاء، دون الحاجة لترخيص مسبق.

وكشف عثمان فردوس، وزير الثقافة والشبيبة والرياضة، في تدوينة له، على صفحته ب”فايسبوك”، أنه بإمكان أكشاك الصحف وكذلك المكتبات، الاشتغال ابتداء من يوم غد الثلاثاء، دون الحاجة لترخيص مسبق، شريطة احترام معايير وتدابير السلامة الصحية لأجرائهم وزبنائهم.

وكان وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان فردوس، قد أعلن إمكانية استئناف نشاط المقاولات الصحفية، الصادرة لمطبوعات ورقية، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، وذلك بعد أسابيع من التوقف بسبب انتشار موجة كورونا.

قرار وزارة الثقافة والشباب والرياضة كان قد أثار الجدل وسط المقاولات الصحافية الصادرة للمطبوعات الورقية بعد السماح لاستئناف عملية الطبع، مقابل استمرار إقفال الأكشاك التي تعد هي المزود الرئيسي للمواطنين بالجرائد.