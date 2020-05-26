شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال تسجل 83 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، أمس، عن تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، رفعت إجمالي الإصابات إلى 3130 حالة. وأضافت الوزارة في بيان لها تسجيل 59 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1515، فيما استقرت الوفيات عند 35.

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