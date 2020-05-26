شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسمح لمتاجر التجزئة بإعادة فتح أبوابها والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة ستسمح لكل متاجر التجزئة للسلع غير الأساسية بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من 15 يونيو المقبل، حسبما افادت وكالة أنباء بلومبرج.

ويأتي ذلك في إطار خطط بريطانيا لتخفيف القيود التي فرضتها البلاد لاحتواء تفشي فيروس كورونا ، بما في ذلك السماح بعودة تدريبات فرق كرة القدم ضمن ضوابط صارمة.

وتحتل بريطانيا المرتبة الخامسة من حيث الاصابات بكورونا (184,261) والوفيات (914,36) على مستوى العالم، بحسب موقع وورلد ميتر.