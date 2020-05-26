شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسمح لمتاجر التجزئة بإعادة فتح أبوابها والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي ذلك في إطار خطط بريطانيا لتخفيف القيود التي فرضتها البلاد لاحتواء تفشي فيروس كورونا ، بما في ذلك السماح بعودة تدريبات فرق كرة القدم ضمن ضوابط صارمة.
وتحتل بريطانيا المرتبة الخامسة من حيث الاصابات بكورونا (184,261) والوفيات (914,36) على مستوى العالم، بحسب موقع وورلد ميتر.
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