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بريطانيا تسمح لمتاجر التجزئة بإعادة فتح أبوابها 

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة ستسمح لكل متاجر التجزئة للسلع غير الأساسية بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من 15 يونيو المقبل، حسبما افادت وكالة أنباء بلومبرج.

ويأتي ذلك في إطار خطط بريطانيا لتخفيف القيود التي فرضتها البلاد لاحتواء تفشي فيروس ، بما في ذلك السماح بعودة تدريبات فرق كرة القدم ضمن ضوابط صارمة.

وتحتل بريطانيا المرتبة الخامسة من حيث الاصابات بكورونا (184,261) والوفيات (914,36) على مستوى العالم، بحسب موقع وورلد ميتر.

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