شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 291 مصابًا و11 وفاة من الأطقم الطبية والان نبدء بالتفاصيل
وقالت زايد في بيان لها اليوم: إن وزارة الصحة خصصت منذ بداية جائحة "كورونا" دورًا بكل مستشفى عزل بسعة 20 سريرًا لعلاج المصابين من الأطقم الطبية، مشددة على أن الوزارة تسعى جاهدة لحماية أطقمها الطبية خلال مواجهتهم الفيروس .
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