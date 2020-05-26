شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 291 مصابًا و11 وفاة من الأطقم الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد عن إصابة 291 من الأطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل، من بينهم 69 طبيبًا وطبيبة، مشيرة إلى وفاة 11 منهم منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وحتى اليوم، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات. وقالت زايد في بيان لها اليوم: إن وزارة الصحة خصصت منذ بداية جائحة "كورونا" دورًا بكل مستشفى عزل بسعة 20 سريرًا لعلاج المصابين من الأطقم الطبية، مشددة على أن الوزارة تسعى جاهدة لحماية أطقمها الطبية خلال مواجهتهم الفيروس .

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