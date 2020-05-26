شكرا لقرائتكم خبر عن «الشعب الجمهوري» يطالب الأطقم الطبية بعدم الاستماع لأصوات الفتنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب حزب الشعب الجمهورى، الأطقم الطبية بعدم الاستماع لأصوات الفتنة، التي تريد أن تثب الفرقة بينهم وبين مؤسسات الدولة من جهة والمواطنين من جهة أخرى، وأكد الحزب أن انسحاب أي مجموعة من هذه المعركة خلال الفترة الحالية يعد خيانة للشعب والوطن، مشيرا إلى أن الدعوات المنتشرة منذ الصباح لمطالبة الأطباء بالاستقالة، ما هي إلا دعوات خبيثة تقودها الجماعة الإرهابية، بهدف نشر الفيروس بشكل كبير في البلاد وضرب المنظومة الطبية لتحقيق اهدافهم الخاصة.

وأكد حزب الشعب الجمهوري، دعمه الكامل لأطقم مصر الطبية التي تتصدى بكل بسالة وشجاعة لجائحة فيروس كوفيد 19 (كورونا المستجد)، مشيرا إلى أن مصر كلها تقف خلف جيش مصر الأبيض، الذي يقدم جهوداً كبيرة في مواجهة فيروس كورونا، مؤكداً أن أفراده جنود لا يقلون بسالة عن الجنود التي تواجه الإرهاب على الحدود المصرية، فكل منهم يضحي بروحه ونفسه في معركة هدفها حماية الوطن والبلاد.

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وأضاف الحزب، أن لكل الأطقم الطبية كل التقدير والاحترام على ما يبذلونه من أجل الوطن.