شفاء عمال معمل السكر “كوسومار” من كورونا وإعلان 0 حالة في إقليم الفقيه بنصالح !

تماثل 3 عمال للشفاء، اليوم الاثنين، بجناح كوفيد-19 في المستشفى الإقليمي الفقيه بن صالح، بعدما أكدت التحاليل المخبرية خلوها التام من فيروس كورونا.

وحسب مصادر “اليو24″، فإن التحاليل المخبرية أكدت شفاء ثلاثة عمال في معمل السكر كوسومار أولاد عياد بعدما قضوا 10 أيام من العلاج في جناح كوفيد-19 في الفقيه بن صالح.

وأضاف المصدر ذاته أن إقليم الفقيه بن صالح أصبح خاليا من فيروس كورونا، بعد شفاء آخر المصابين، ليضاف إلى إقليمي خنيفرة وبني ملال بـ0 حالة إصابة نشيطة.

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وارتفع إجمالي حالات الشفاء بالجهة إلى 95 حالة بنسب 89 في المائة من إجمالي الإصابات، فيما لازالت 4 حالات فقط تتلقى العلاج من فيروس كورونا، منها 3 حالات في أزيلال، وحالة وحيدة في مدينة خريبكة، فيما يخلو إقليمي بني ملال، وخنيفرة، والفقيه بنصالح من أي حالة مصابة بفيروس كورونا.

وبلغ إجمالي الإصابات في جهة بني ملال خنيفرة، منذ إنطلاق الجائحة 106 إصابة مؤكدة، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الثنين 25 ماي، فيما توفي 7 أشخاص من المصابين.