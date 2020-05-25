“يوتوبوز جدة”..  أكبر ممارسة لألعاب الفيديو في العالم تدخل موسوعة “غينيس”

دخلت مسنة يابانية، تدعى هاماكو موري، موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، أخير، بصفتها أكبر ممارسة لألعاب الفيديو عمرا.

وتمارس المسنة “البالغة من العمر 90 سنة، ألعاب الفيديو منذ 39 سنة، ودخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، شهر ماي الحالي.

ودخلت هاماكو عالم يوتوب عام 2015، واستطاعت قناتها الوصول إلى 285 ألف شخص، كما أنها تنشر فيديوهات بوتيرة دورية توثق لممارستها لألعاب الفيديو.

وتعشق اللاعبة المسنة ألعاب السيارات، والإثارة والتشويق، وتتميز مقاطعها على يوتوب بروح الدعابة، وقد أطلقت على نفسها لقب “اللاعبة الجدة”.